В Иране заявили о «расплате» для США за срыв перемирия

Лидер комитета по нацбезопасности парламента Ирана заявил, что президент США Дональд Трамп не проявил готовности соблюдать перемирие и поддерживать переговоры, передаёт Al Jazeera.

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По словам представителя иранского парламента, Вашингтон не демонстрирует приверженности договорённостям. Он отметил, что любое нарушение режима прекращения огня со стороны США обернётся для американской стороны серьёзными последствиями. Эти заявления прозвучали на фоне роста напряжённости вокруг Ормузского пролива.

Накануне Центральное командование ВС США подтвердило новые удары по территории Ирана. В СЕНТКОМ уточнили, что атака стала ответом на инцидент днём ранее, когда по торговому судну, проходившему через Ормузский пролив, был нанесён удар.

По данным телеканала, иранская сторона расценивает действия США как шаг, который может сорвать процесс урегулирования. В публикации подчёркивается, что Тегеран связывает стабильность в регионе с соблюдением достигнутых договорённостей.

На момент публикации известно, что ситуация в районе пролива остаётся напряжённой, а стороны продолжают обмениваться заявлениями о готовности защищать свои интересы.

Ранее мы писали, что Вэнс пообещал отвечать Ирану «насилием на насилие».