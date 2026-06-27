В ЕС хотят лишить убежища годных для фронта украинцев

Еврокомиссия предложила лишить статуса временной защиты в Евросоюзе прибывающих украинских беженцев, годных для отправки на фронт. Ранее эту инициативу поддержали Чехия, Германия, Польша и Швеция. Как отмечают эксперты, в условиях нынешних потерь ВСУ невозможно восполнить кадровый состав путём мобилизации, поэтому Киев попросил Евросоюз принять такие меры. ЕС сейчас это тоже выгодно, поскольку европейское общество устало от поддержки украинских беженцев, констатируют аналитики.

Еврокомиссия предложила лишить права на убежище прибывающих в ЕС украинцев мобилизационного возраста. По словам комиссара по вопросам внутренних дел и миграции Магнуса Бруннера, цель инициативы — найти баланс между удовлетворением потребностей в защите граждан и способностью Украины обеспечивать собственную оборону.

«Для этого временная защита, как правило, не будет предоставляться новоприбывшим лицам, которым украинские власти не давали разрешения покинуть Украину в связи с их военными обязательствами», — приводит Reuters слова Бруннера.

Это предложение означает, что новоприбывшие мужчины призывного возраста, которые не имеют разрешения киевского режима на выезд, не смогут претендовать на получение временной защиты в ЕС. Как уточнил Бруннер, именно Киев попросил Евросоюз ввести такое исключение.

По данным ЕС, более 4,33 млн человек, покинувших Украину, в настоящее время пользуются преимуществами Директивы ЕС о временной защите, вступившей в силу после начала СВО.

В пятницу, 26 июня, комиссар Совета Европы по правам человека Майкл О'Флаэрти предупредил об опасности сворачивания мер по защите украинцев, вынужденных покинуть свои дома. Он призвал европейские государства продлить поддержку и отказаться от шагов, которые могут привести к преждевременному возвращению беженцев.

«Чтобы не допустить пробелов в системе защиты миллионов перемещённых украинцев по всему континенту, гостеприимство, проявленное Европой в 2022 году, должно быть подкреплено сегодня обновлёнными обязательствами. Сейчас время для проявления большей солидарности, а не меньшей», — сказал О'Флаэрти.

По его словам, в настоящее время «реальное положение дел на Украине не соответствует условиям для безопасного и достойного» возвращения.

Директива, срок действия которой должен был истечь в марте 2027-го, предусматривает предоставление защиты и соответствующих льгот на срок от одного до трёх лет на всей территории ЕС, включая вид на жительство, доступ к трудоустройству и социальному обеспечению. Инициативу с новыми ограничениями предлагается продлить ещё на год.

Политический контекст

Напомним, в начале июня подавляющее большинство государств Евросоюза поддержали идею исключить мужчин мобилизационного возраста из программы временной защиты, действующей для граждан Украины в странах объединения. Об этом после встречи с коллегами в Люксембурге сообщил глава МВД Чехии Любомир Метнар. По его словам, это предложение Праги. Метнар обратил внимание, что в последнее время более половины прибывающих — мужчины «трудоспособного и военнообязанного возраста».

По данным СМИ, помимо Чехии, эту инициативу продвигают Германия и Польша.

Швеция также выражала намерение поддерживать такие ограничения в ЕС для украинцев. Шведский министр по вопросам миграции Йохан Форсселл заявил, что новоприбывшим мужчинам призывного возраста не следует предоставлять убежище в Евросоюзе. По его словам, важно, чтобы как можно больше украинцев остались на родине, чтобы у Киева был мобилизационный ресурс.

Как сообщал журнал The European Conservative, европейские страны начали осознавать убыточность содержания на своих территориях украинских беженцев. Издание отмечало, что к такому заключению приходят правительства по всей Европе: они начали признавать, что систему экстренной поддержки беженцев с Украины «невозможно содержать в финансовом плане в долгосрочной перспективе».

По данным украинских СМИ, тысячи беженцев в Европе рискуют остаться без жилья. Так, руководство Ирландии приняло новую стратегию по размещению беженцев, согласно которой около 16 тыс. украинцев, которые сейчас живут в государственном жилье, включая гостиницы, должны найти для себя новое место. Как отмечало издание УНИАН, решение ирландских властей — часть общеевропейского тренда на сворачивание программ размещения.

«Нужно восполнять потери ВСУ»

Как констатируют эксперты, в условиях нынешних потерь ВСУ невозможно восполнить кадровый состав путём мобилизации, поэтому Киев попросил Евросоюз принять такие меры, а ЕС сейчас это тоже выгодно.

«Киеву нужно восполнять потери ВСУ. В Европе же — именно в Польше и Германии — находится наибольшее число украинских беженцев, поэтому эти страны более активно выступают за введение ограничений для украинцев призывного возраста. Социальные службы таких государств испытывают повышенную нагрузку в связи с наплывом украинских беженцев. Плюс в ЕС возрастает недовольство со стороны местных граждан тем, что в условиях экономической рецессии приходится выделять деньги на беженцев с Украины. Всё это также оказывает политическое давление на руководство как Германии, так и Польши», — рассказал в беседе с RT замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов.

По его словам, поэтому предложение Чехии, которое поддержали несколько стран ЕС, скорее всего, будет реализовано.

«Для Евросоюза — это экономия бюджета, и данная мера достаточно интересна немецкому и польскому правительствам. В связи с этим мы уже видим попытку проработать этот вопрос на уровне ЕС», — добавил Семибратов.

Схожего мнения придерживается и военный эксперт Алексей Леонков. По его словам, в странах ЕС давно обсуждаются идеи исключить мужчин мобилизационного возраста из программы временной защиты, действующей для граждан Украины.

«Но вопрос встал ребром, когда Украина начала испытывать ещё более ощутимый дефицит вооружённой живой силы. Но если раньше в ЕС не нашли юридических механизмов, которые помогли бы это осуществить, то сейчас, судя по контексту, они будут найдены. За это время население Европы настолько устало от вечных трат на Украину и содержание беженцев, что наверняка воспримет новые меры Евросоюза без особого драматизма», — отметил Леонков в разговоре с RT.

По его словам, это «коллегиальное решение» Украины и Евросоюза.