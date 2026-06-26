Рубио рассказал о трехсторонней сделке с Израилем и Ливаном

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в Вашингтоне была подписана трехсторонняя сделка с дипломатами из Израиля и Ливана. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, сторонам удалось заключить рамочное соглашение об урегулировании конфликта. Он объяснил, что это соглашение должно будет установить рамки мира и безопасности.

«Сегодня хороший день. Мы счастливы объявить о рамочном соглашении между суверенным правительством Ливана и, конечно, правительством Израиля при посредничестве США», — заявил он.

Рубио также добавил, что Израиль и Ливан «заслуживают такой сделки». При этом он подчеркнул, что всем сторонам предстоит еще много работы.

Ранее Рубио заявил, что арабские страны ставят вопрос о компенсациях за удары Ирана.