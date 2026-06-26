Глава польского МИД отказался возвращать украинские награды

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что не планирует возвращать украинские награды. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на TVN.

Отмечается, что Сикорский награжден орденом «За заслуги» I степени и Орденом князя Ярослава Мудрого III степени. В ответ на отказ от украинского ордена председателя партии «Право и справедливость» Ярослава Качиньского он заявил, что не собирается отдавать свои награды.

«Я не собираюсь возвращать орден. В европейской культуре ордена отбирают за совершение преступлений. Здесь мы имели дело с разногласиями по очень важным историческим вопросам», — заявил он.

Напомним, что ранее президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского Ордена Белого Орла из-за героизации последним деятелей УПА* (признана экстремистской и запрещена в России) — тот принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров УПА*. Позже одному из подразделений ВСУ присвоили имя «Героев УПА*».

Польша получила посылку от Зеленского

В ответ на это решение, ряд чиновников из Украины стали отказываться от польских наград. В свою очередь, польские политики также стали возвращать украинские награды.

*признана экстремистской и запрещена в России.