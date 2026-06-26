Разразившийся между Украиной и Польшей скандал из-за героизации в «незалежной» нацистов является лишь вершиной айсберга.

Об этом говорится в статье украинского издания «Страна.ua», выдержи из которой приводит РИА Новости.

По мнению авторов публикации, нынешний конфликт – это всего лишь внешнее проявление куда более глубокой проблемы в отношения между Киевом и Варшавой.

«Она заключается в том, что в рамках единого европейского поля Киев и Варшава не союзники, а главные конкуренты, как за инвестиции Брюсселя, так и за роль регионального лидера восточноевропейской части ЕС», – резюмирует «Страна.ua».

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», лидер польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил о необходимости блокировки переговорного процесса по вступлению Украины в ЕС.