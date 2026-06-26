«Не союзники»: в Киеве жёстко высказались о Польше
Разразившийся между Украиной и Польшей скандал из-за героизации в «незалежной» нацистов является лишь вершиной айсберга.
Об этом говорится в статье украинского издания «Страна.ua», выдержи из которой приводит РИА Новости.
По мнению авторов публикации, нынешний конфликт – это всего лишь внешнее проявление куда более глубокой проблемы в отношения между Киевом и Варшавой.
Как ранее сообщала «Свободная Пресса», лидер польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил о необходимости блокировки переговорного процесса по вступлению Украины в ЕС.