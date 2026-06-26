Внучка Трампа раскрыла тайну красной кнопки на его столе в Белом доме

Внучка президента США Дональда Трампа Кай Трамп показала закулисье Белого дома во время специального мероприятия UFC, которое прошло в начале июня на Южной лужайке.

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Она провела экскурсию по Овальному кабинету и показала знаменитую красную кнопку в деревянной коробке, объяснив, что она нужна для заказа диетической колы.

— Это его стол. У нас тут есть Sharpie (маркеры — прим. «ВМ»), он их очень любит. Вот золотой Sharpie, золотые подставки под стаканы и его кресло. А ещё у него есть красная кнопка. Нажимаешь ее — и приносят Diet Coke, — рассказала девушка на своем YouTube-канале.

Она подчеркнула, что предметы интерьера Овального кабинета выполнены из золота, поскольку это «любимая вещь на планете» для Трампа.

20 марта 2025 года Дональд Трамп рассказал, что посетители Овального кабинета в Белом доме зачастую принимают кнопку для заказа Coca-Cola за пульт запуска ядерного оружия.

По словам врача-диетолога Елены Соломатиной, диетическая кола может нанести вред организму, если в ней присутствуют сахарозаменитель и углекислый газ, который усиливает всасываемость за счет раздражения стенок желудка и ЖКТ.