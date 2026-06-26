Трамп сделал неожиданное заявление

Президент США Дональд Трамп заявил, что мог бы стать «величайшим коммунистом». Об этом сообщает РИА Новости.

Во время выступления на политической конференции коалиции «Вера и свобода» он заявил, что мог бы стать «величайшим коммунистом» в истории, если бы пообещал гражданам США бесплатное жилье и еду. При этом Трамп добавил, что это привело бы к краху государства и нищете.

«Проблема в том, что через два-три года страна превратится в зону бедствия. Страна потерпит крах. Они всегда терпят крах», — заявил он.

Помимо этого Трамп также добавил, что его политические оппоненты не могут противостоять левым идеям в США, так как левые политики легко набирают сторонников. Он объяснил это тем, что гражданам дают заведомо невыполнимые обещания, а представители Демократической партии не дают этому отпор.

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