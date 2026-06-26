Трамп сделал неожиданное заявление

Трамп заявил, что стал бы «величайшим коммунистом»
Президент США Дональд Трамп заявил, что мог бы стать «величайшим коммунистом». Об этом сообщает РИА Новости.
Во время выступления на политической конференции коалиции «Вера и свобода» он заявил, что мог бы стать «величайшим коммунистом» в истории, если бы пообещал гражданам США бесплатное жилье и еду. При этом Трамп добавил, что это привело бы к краху государства и нищете.
«Проблема в том, что через два-три года страна превратится в зону бедствия. Страна потерпит крах. Они всегда терпят крах», — заявил он.
Помимо этого Трамп также добавил, что его политические оппоненты не могут противостоять левым идеям в США, так как левые политики легко набирают сторонников. Он объяснил это тем, что гражданам дают заведомо невыполнимые обещания, а представители Демократической партии не дают этому отпор.
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