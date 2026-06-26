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Reuters: Буркина-Фасо разорвала дипломатические отношения с Францией

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

Власти африканского государства Буркина-Фасо приняли решение прекратить дипломатические контакты с Парижем, обвинив французскую сторону во вмешательстве во внутренние дела.

Буркина-Фасо разорвала дипломатические отношения с Францией
© Global Look Press

Правительство Буркина-Фасо объявило о прекращении дипломатических связей с Францией, передает Reuters со ссылкой на министра коммуникаций африканской страны Гилберта Уэдраого.

Поводом для такого шага стало несоблюдение французской стороной базовых принципов межгосударственного взаимодействия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае президент Франции Эммануэль Макрон отказался от создания крупных зарубежных военных баз.