В США предупредили Европу об угрозе из-за Украины

Европа может подвергнуться ядерным ударам из-за помощи Украине. Такое развитие событий допустил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Deep Dive.

Он подчеркнул, что вокруг украинского конфликта сложилась очень опасная ситуация, которая может привести к тому, что Россия начнет наносить удары по военным объектам в Европе, в частности, с применением ядерного оружия. По мнению эксперта, это может произойти «в не столь отдаленном будущем».

Однако, как отметил Миршаймер, многие на Западе не воспринимают эту угрозу всерьез.

«Такие люди, как [глава госдепа США Марко] Рубио полагают, будто это приведет россиян за стол переговоров, заставит их опустить руки. Я не считаю, что это произойдет», — сказал он.

Ранее Миршаймер заявил, что поддержка Украины со стороны США и Европы ослабевает. Он допустил, что вскоре у Украины не останется другого выбора, кроме как просить о перемирии.