Число жертв землетрясения в Венесуэле возросло до 920 человек

Венесуэльские СМИ со ссылкой на председателя Национальной ассамблеи Хорхе Родригеса сообщили о гибели 920 человек в результате разрушительного землетрясения в латиноамериканской стране.

До этого уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес заявляла, что число погибших в результате разрушительного землетрясения составило 589 человек, еще 2980 пострадали.

Напомним, в минувший четверг в Венесуэле с интервалом в 40 секунд зафиксировали две серии подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5. Их эпицентры располагались в десяти километрах друг от друга в штате Яракуй.

Ранее стало известно, что более 37 тысяч числятся пропавшими без вести. Эти цифры быстро растут, и на специальном сайте семьи пропавших без вести делятся фотографиями близких, о которых они до сих пор не слышали.

Считается, что многие находятся под зданиями, и спасательные команды спешат в наиболее пострадавшие районы, пока не стало слишком поздно.

Ранее ООН заявляла, что международные поисково-спасательные группы как минимум из 17 стран направляются в Венесуэлу для оказания помощи в поисках выживших.