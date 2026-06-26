$77.0687.4

Замгенсека ООН Флетчер: после землетрясения в Венесуэле пропали 50 тыс. человек

Газета.Ru

Около 50 тыс. человек числятся пропавшими без вести в Венесуэле после землетрясения.

Выросло число пропавших без вести в Венесуэле после землетрясения
© Газета.Ru

Об этом заявил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Том Флетчер, его цитирует РИА Новости.

«Это чрезвычайно сложная спасательная операция. Более 50 тыс. человек числятся пропавшими без вести», — сказал он.

По последним данным, число жертв двойного землетрясения в Венесуэле выросло до 920. Спикер Национальной ассамблеи (парламента) страны Хорхе Родригес уточнил, что пострадали 3 360 человек. Землетрясения оставили более четырех тысяч жителей без крыши над головой.

Накануне в Венесуэле ввели чрезвычайное положение после двух сильных землетрясений магнитудой 7,2 и 7,5, произошедших вечером 24 июня с интервалом менее минуты. Они стали одними из самых сильных в республике за более чем сто лет. Подземные толчки ощущались в Каракасе и нескольких штатах страны.