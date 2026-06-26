Выросло число пропавших без вести в Венесуэле после землетрясения

Около 50 тыс. человек числятся пропавшими без вести в Венесуэле после землетрясения.

Об этом заявил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Том Флетчер, его цитирует РИА Новости.

«Это чрезвычайно сложная спасательная операция. Более 50 тыс. человек числятся пропавшими без вести», — сказал он.

По последним данным, число жертв двойного землетрясения в Венесуэле выросло до 920. Спикер Национальной ассамблеи (парламента) страны Хорхе Родригес уточнил, что пострадали 3 360 человек. Землетрясения оставили более четырех тысяч жителей без крыши над головой.

Накануне в Венесуэле ввели чрезвычайное положение после двух сильных землетрясений магнитудой 7,2 и 7,5, произошедших вечером 24 июня с интервалом менее минуты. Они стали одними из самых сильных в республике за более чем сто лет. Подземные толчки ощущались в Каракасе и нескольких штатах страны.