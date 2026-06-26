Трампа обвинили в "нездоровой" привязанности к своей 34-летней помощнице

Брат Натали Харп, личной ассистентки Дональда Трампа, публично обвинил президента в нездоровой привязанности к его сестре. По его словам, 34-летняя девушка буквально одержима 80-летним главой Белого дома, а её поведение вызывает тревогу даже у Секретной службы.

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Скандал вокруг ближайшего окружения Дональда Трампа разразился после того, как Престон Харп дал откровенное интервью изданию Daily Mail. Мужчина, который называет себя «хиппи с длинными волосами» и живёт в Никарагуа, резко раскритиковал связь своей сестры с президентом, назвав её «очень нездоровой», а самого Трампа — «национальным позором».

Натали Харп, бывшая ведущая консервативного телеканала OAN, попала в команду Трампа в 2022 году, не имея официальной должности. Её карьера началась после того, как она поблагодарила президента за подписание закона «О праве на попытки» (Right to Try Act), который, по её словам, помог ей получить экспериментальное лечение от рака кости. Однако The Washington Post поставил это утверждение под сомнение.

С тех пор Харп стремительно поднялась по карьерной лестнице, став личной ассистенткой президента. Её преданность Трампу настолько безгранична, что вызывает беспокойство у Секретной службы. За ней закрепилось прозвище «человек-принтер» — она постоянно носит за президентом портативный принтер, чтобы распечатывать для него электронные письма и статьи, так как 80-летний Трамп не любит читать с экрана.

Согласно книге репортёров The New York Times Мэгги Хаберман и Джонатана Свана «Смена режима: Внутри имперского президентства Дональда Трампа», ещё до официального трудоустройства Харп оставляла для президента романтические записки в его личных покоях. Одна из них гласила: «Ты — всё, что имеет для меня значение».

Престон Харп признался, что узнал о работе сестры на Трампа случайно — из статьи Daily Mail в марте 2023 года о «гламурной новой помощнице» президента. Он также отметил, что они с Натали — полные противоположности: она была близка с их «крайне консервативной и глубоко религиозной» матерью, в то время как он больше общался с раскрепощенным отцом. Однако родитель покончил с собой в июле 2020 года.

В ответ на запрос пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила: «Натали Харп — одна из самых преданных и трудолюбивых помощниц в команде президента Трампа».

Дональд Трамп, которому в июне 2026 года исполнилось 80 лет, продолжает оставаться в центре скандалов, связанных с его окружением. Натали Харп — не первая сотрудница, чьи отношения с президентом вызывают вопросы. Ранее в СМИ уже появлялись материалы о необычной близости Трампа с некоторыми помощницами, однако нынешняя история примечательна тем, что публичные обвинения прозвучали из уст родственника ассистентки.

Издание Daily Mail, опубликовавшее эксклюзив, делает акцент на резком контрасте между образом жизни брата (хиппи в Никарагуа) и карьерой сестры в ультраконсервативных кругах Вашингтона. Также отмечается, что Секретная Служба всерьёз обеспокоена поведением Харп, которая практически неотлучно находится при президенте. В британских таблоидах эту историю уже окрестили «новым витком странных отношений в Белом доме».

Стоит добавить, что официальных комментариев от самой Натали Харп или юридических представителей Трампа по сути обвинений пока не поступало, а заявление Левитт является единственной официальной реакцией администрации.