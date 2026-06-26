Популярный украинский блогер словами «смеется весь интернет» описал особенность Европы

Популярный в России украинский блогер и стример Алексей Шевцов, известный как itpedia, пожаловался на недостаток кондиционеров в европейских городах. Пост об этом он разместил в Telegram-канале.

Шевцов опубликовал статистику, согласно которой в среднем в странах Евросоюза кондиционеры установлены примерно в 20 процентах домохозяйств. В то же время в США этот показатель выше 90 процентов, добавил блогер.

По словам Шевцова, в доме, где он живет, нельзя установить кондиционер.

«По пальцам пересчитаю [европейские] кафе, где есть кондеи. С нас сейчас смеется весь интернет», — посетовал он.

Ранее Шевцов матом высказался о ценах на жилье в Европе. По его словам, аренда жилья в странах Евросоюза, и без того недешевая, летом становится еще дороже.

До этого украинский блогер также назвал филиалами ада крупные европейские города. Шевцов заявил, что в Европе стало хуже жить из-за миграционной политики.