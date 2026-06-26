Трамп назвал США «страной третьего мира»

Американский президент Дональд Трамп назвал Соединенные Штаты "страной третьего мира с выборами", обвинив политических оппонентов в подтасовках в ходе голосований.
"Мы - страна третьего мира с выборами", - сказал республиканец Трамп, выступая в Вашингтоне на конференции американских консервативных политических кругов.
При этом он в очередной раз призвал однопартийцев в Сенате Конгресса США как можно скорее добиться принятия законопроекта, предусматривающего возможность голосования на выборах в стране только по предъявлении документа, удостоверяющего наличие американского гражданства. Кроме того, Трамп напомнил, что президентские выборы лишь на днях состоялись в Колумбии, и голоса на них были подсчитаны оперативно.
"А здесь у нас, в Калифорнии, тянут недели и недели", - посетовал президент США. "И вы знаете, чем они занимаются. Они мошенничают", - заявил Трамп. Штат Калифорния является одним из оплотов Демократической партии США. По словам президента, контролируемые демократами избиркомы в Калифорнии тянут с подведением итогов выборов, задаваясь вопросом: "Сколько нам надо [еще] голосов [для победы]? Сколько голосов?". "Поэтому они тянут время", - убежден он.