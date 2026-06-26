Оман предупредил Европу о планах ввести плату в Ормузском проливе

Оман уведомил государства Европы о возможном введении платы за проход судов через Ормузский пролив.

Как пишет Bloomberg, Оман в своем обращении заявил, что возвращение к ситуации, существовавшей до боевых действий США и Израиля против Ирана, больше не представляется возможным, передает РИА «Новости».

«Оман заявил европейским чиновникам, что в вопросе Ормузского пролива пути к довоенному статус-кво нет и проходящие через него суда, возможно, будут вынуждены платить некие сборы», – говорится в публикации.

Предполагается, что средства могут взиматься за навигационные услуги и очистку акватории.

США, страны Европы и соседние государства выражают растущую обеспокоенность возможным созданием совместной системы сборов Ираном и Оманом. При этом пока неясно, станет ли такая плата обязательной. Султанат в настоящее время изучает опыт других стран по контролю за морскими путями, включая Малаккский пролив, где обязательные платежи отсутствуют.

Ранее Оман открыл бесплатный транзитный коридор в Ормузском проливе.

В начале июня Тегеран анонсировал совместное с Оманом взимание платы за навигационные услуги в Ормузском проливе. Президент США категорически отверг любые ограничения на транзит судов по Ормузу.