Трамп обвинил Иран в нарушении прекращения огня

Президент США Дональд Трамп обвинил Иран в нарушении режима прекращения огня. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

Таким образом он оценил удар беспилотника по судну в Ормузском проливе — 25 июня Управление морских торговых операций Великобритании сообщило, что в грузовое судно в Ормузском проливе попал неопознанный снаряд. По словам Трампа, по судну было запущено четыре иранских дрона, но американские военные сбили три из них.

«Один из беспилотников попал в верхнюю палубу большого и очень дорогого грузового судна. Были нанесены повреждения, но судно смогло продолжить свой путь. Мы сбили еще три беспилотника. Очевидно, это безрассудное нарушение нашего соглашения о прекращении огня», — написал он.

Ранее в судно в Ормузском проливе попал беспилотник.