Вашингтон будет отвечать Тегерану «насилием на насилие»

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон соблюдает соглашение о прекращении огня с Ираном, однако на любое проявление насилия ответит силой.

«Иран подписал соглашение о прекращении огня. Мы его соблюдаем. Если у них есть разногласия относительно того, как применяется меморандум, они могут просто снять трубку. Но насилие встретит насилие», — написал он в соцсети X.

Ранее президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social заявлял, что Иран запустил по меньшей мере четыре беспилотника в Ормузском проливе.

В Центральном командовании ВС США (СЕНТКОМ) подтвердили новые удары по Ирану, заявив, что они были нанесены в качестве «решительного ответа» на атаку днём ранее на торговое судно, проходившее через пролив.