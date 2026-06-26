Трамп обвинил Иран в нарушении прекращения огня

Иран запустил минимум четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА) по судам в Ормузском проливе, нарушив режим прекращения огня.

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Об этом написал президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

«Один из беспилотников попал в верхнюю палубу большого и очень дорогого грузового судна. Судно получило повреждения, но смогло продолжить свой путь. Мы сбили еще три беспилотника. Очевидно, что это глупое нарушение нашего соглашения о прекращении огня», — говорится в публикации.

Ранее США и страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) отвергли попытки ввести пошлины за проход судов через Ормузский пролив.

В иранском МИД раскритиковали это требование и подчеркнули, что правила управления судоходством в Ормузском проливе будут определять Иран и Оман.