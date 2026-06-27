Неуместная улыбка жены украинского лидера Владимира Зеленского Елены в беседе о конфликте на Украине продемонстрировала ее реальное отношение к простым гражданам. Такое мнение в эфире своего YouTube-канала выразил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.

© Вечерняя Москва

— Мне кажется, что она издевается над простыми украинцами, просто смеется в лицо своими сказками о ее худшем периоде. Лучше закрой рот, пока люди отвечать не начали, — сказал политик.

По словам эксперта, Зеленская буквально кричит своим видом, что ей «плевать на Украину», и ведет себя не по статусу.

Жена украинского президента улыбнулась, когда говорила о конфликте на Украине. Она пожаловалась журналистам, что боевые действия длятся слишком долго, а также выразила надежду на скорое достижение мира.

Помимо этого, 28 мая эксперт по деловому протоколу Екатерина Богачева рассказала, что Елена Зеленская грубо нарушила протокол, появившись на деловой официальной встрече с одним из международных партнеров своего благотворительного фонда с фитнес-браслетом примерной стоимостью 20 тысяч рублей. Она объяснила, что для официальных выходов часы должны быть классическими, а это событие предполагало наиболее консервативный формат одежды.