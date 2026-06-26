Пресс-секретарь МИД Белоруссии Руслан Варанков заявил, что Минск запросил заседание Совбеза ООН после атаки дрона на автобус с детьми в Брянской области. Об этом сообщает «БелТА».

По словам Варанкова, заседание состоится в ближайшее время. Он также добавил, что Белоруссия не является членом Совета Безопасности ООН, но обращение Минска было поддержано Россией, которая является постоянным членом Совбеза.

«Мы будем настаивать на необходимости незамедлительного, объективного и беспристрастного международного расследования. Подобные преступления не должны замалчиваться, а виновные — уходить от ответственности. Республика Беларусь всегда последовательно выступала и выступает за неукоснительное соблюдение норм международного права, защиту гражданского населения, в особенности детей», — заявил он.

Ранее Лукашенко вылетел в Россию для встречи с Путиным.