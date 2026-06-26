Кейт Миддлтон встретилась с экс-женой Билла Гейтса без камер

Принцесса Кейт Миддлтон встретилась с Мелиндой Гейтс в Виндзорском дворце. Об этом сообщает People.

44-летняя принцесса Уэльская устроила встречу с экс-женой Билла Гейтса без камер и журналистов. Мелинда Гейтс представила свою благотворительную организацию Pivotal, которая занимается помощью женщинам и молодежи по всему миру. О том, как прошла встреча, и к каким итогам пришли, официальным изданиям пока не сообщили.

20 июня Кейт Миддлтон и ее супруг посетили второй день Royal Ascot — престижных скачек, которые ежегодно проходят в графстве Беркшир. Принцесса предпочла для выхода желтое платье и шляпку с вуалью в тон от модельера Джейн Тейлор. Образ дополнили бриллиантовые серьги-люстры и браслет из жемчуга и бриллиантов. По словам экспертов, образ принцессы напомнил им выходы Елизаветы II. Принц Уильям появился на публике в костюме и цилиндре.