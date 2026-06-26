Трамп похвалил "прекрасную жену" неженатого генсека НАТО Рютте

Визит главы НАТО к Дональду Трампу вновь стал темой для разговоров в Америке. Особенно, когда президент США начал говорить о "великолепной жене" Марка Рютте, в то время как бывший премьер-министр Нидерландов не женат.

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Хотя Дональд Трамп вновь поддел своих союзников по НАТО во время пресс-брифинга, тем не менее, он раздавал похвалы своему гостю.

"Если бы кто-то другой занимал пост генерального секретаря (НАТО), эта встреча даже не состоялась бы", - сказал он.

Трамп стремился успокоить главу НАТО, настаивая на том, что американские улицы и рестораны теперь являются безопасными местами. По его словам, два года назад такого не было. Поэтому у Марка Рютте есть достаточно времени, чтобы погулять по улицам Вашингтона "со своей прекрасной женой", с улыбкой сказал американский президент. Рютте кивал головой в знак согласия на протяжении всей речи, сообщает издание HLN.

В документальных фильмах и интервью генсек НАТО отмечал, что ведет счастливую жизнь, окруженный друзьями и семьей, но не состоит ни с кем в отношениях. Он также сказал, что иногда сожалел об отсутствии жены или спутницы жизни во время своего срока премьер-министра Нидерландов.

Напомним, что Рютте явно льстил президенту США Дональду Трампу во время визита в Белый дом в среду. При этом он категорично заявил, что европейские союзники не игнорировали Трампа и Соединенные Штаты во время войны с Ираном. Однако его смелая попытка оправдать европейское противодействие иранскому конфликту и изменить подход президента США к НАТО не смогла убедить Трампа.