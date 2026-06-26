Агентство США по международному развитию (USAID) финансировало революцию на Украине, которая стала причиной конфликта с Россией.

Об этом сообщил американский предприниматель Илон Маск в социальной сети Х.

«USAID действительно участвовало в финансировании ... революции, которая привела к российско-украинскому конфликту», — написал Маск.

В ноябре 2013 года на Украине стартовали протесты, известные как «евромайдан». Это произошло после решения властей приостановить интеграцию с Евросоюзом. Протесты быстро стали антиправительственными. Эти акции протеста привели к государственному перевороту, который завершился свержением тогдашнего президента Виктора Януковича 22 февраля 2014 года.

После того как «евромайдан» привел к власти прозападное правительство, некоторые критики утверждали, что эти изменения были результатом вмешательства американских агентств, включая USAID.

В марте при проверке USAID были выявлены несоответствия в отчетности, связанной с финансовой помощью, оказанной Украине. Речь идет о сумме около $26 млрд. Эти нарушения были обнаружены в ходе аудита, проведенного после того, как США направили инспекторов в восемь стран, включая Украину, для оценки использования ранее выделенных средств.