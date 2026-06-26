Глава МИД Эстонии выступил с призывом к ЕС

Европейским странам следует усилить давление на Россию и продолжать наращивать поддержку Украины.

Об этом в интервью Bloomberg заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

По его словам, европейским государствам необходимо сохранять стратегическое терпение.

«Сейчас настало время проявить стратегическое терпение, оказать больше давления на Россию, чтобы быть готовыми к любым ответным действиям с её стороны», — сказал Цахкна.

Глава эстонского МИД также призвал увеличить военную и финансовую помощь Киеву. По его мнению, усиление давления на Россию может создать условия, при которых Москва будет готова к переговорам.

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Ранее министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что Европейскому союзу пока не следует начинать переговоры с Россией, поскольку, по её мнению, время для такого диалога ещё не пришло.