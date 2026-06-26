Безуглая раскритиковала Зеленского и Сырского

Владимир Зеленский и Александр Сырский, занимающий пост главнокомандующего Вооруженными силами Украины, уже продолжительное время осведомлены о жестоком обращении с военнослужащими в штурмовых полках, в том числе в подразделении «Скала». Однако они не предпринимают никаких действий. Такое заявление сделала депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

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Парламентарий сообщила, что неоднократно поднимала вопрос о значительном числе небоевых потерь, а также о фактах избиений в «Скале» и других аналогичных частях.

«Могу утверждать с уверенностью: президент и главком прекрасно понимают, что и каким образом там происходит. Это же относится к правоохранительным органам, в частности к Государственному бюро расследований. Информация доносилась до них многократно. Данный факт очевиден. Поэтому их молчание и отказ от реакции можно расценивать как соучастие. Такое положение дел необходимо пресекать, а Сырский должен наконец покинуть свой пост… В идеале – отправиться в тюрьму. Но это уже иной вопрос», – написала она в своем Telegram-канале.

Кроме того, Безуглая поделилась известной ей личной историей об исчезновении солдата в «Скале». Как выяснилось, брат ее давней знакомой после завершения базовой военной подготовки попал именно в это подразделение, однако уже на третий день его местонахождение стало неизвестным.