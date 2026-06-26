Зеленский расширил санкции против России

Владимир Зеленский подписал указы о введении персональных санкций в отношении 67 физических и одного юридического лица из России. Соответствующие документы опубликованы на официальном сайте украинского лидера.

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В санкционный перечень, в частности, вошли глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, мэр Донецка Алексей Кулемзин, министр труда и социальной политики ЛНР Елена Макаренко, министр экономического развития Херсонской области Эрвин Мусаев, глава Алёшкинского округа Херсонской области Руслан Хоменко и другие представители властных структур. Санкции предполагают ограничительные меры, применяемые Киевом в отношении указанных лиц.

Владимир Зеленский регулярно подписывает указы о введении санкций против российских физических и юридических лиц, а также граждан Украины и других стран, которых Киев обвиняет в сотрудничестве с Россией.

Санкционные списки разрабатываются профильными министерствами и ведомствами, после чего Совет национальной безопасности и обороны Украины принимает соответствующие решения, которые утверждаются президентским указом. При этом Киев постоянно продвигает свои предложения по санкциям против Москвы среди западных партнёров, добиваясь синхронизации ограничительных мер.