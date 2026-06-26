В Турции прокомментировали слухи о введении комендантского часа из-за саммита НАТО

Центр по борьбе с дезинформацией Управления по коммуникациям администрации президента Турции опроверг слухи о введении комендантского часа на время проведения саммита НАТО в Анкаре 7-8 июля.

"Распространяемые в некоторых социальных сетях утверждения о введении двухдневного комендантского часа в Анкаре в связи с саммитом НАТО являются ложными. В Анкаре нет комендантского часа в связи с саммитом, который состоится 7-8 июля 2026 года", - говорится в заявлении центра.

Также отмечается, что власти "проводят все необходимые юридические процедуры в связи с этими необоснованными утверждениями, направленными на создание паники и неопределенности среди населения перед саммитом".

Саммит НАТО пройдет в Анкаре в условиях повышенных мер безопасности. Как ранее заявляли власти, к обеспечению безопасности будут привлечены около 70 тыс. силовиков. По решению губернатора столичного региона, повышенные меры безопасности будут приняты на ряде маршрутов, по которым будут передвигаться участники и делегации. В связи с этим более 30 улиц в городе будут полностью перекрыты, а примерно на десяти крупных трассах, выделенных непосредственно под проезд кортежей гостей саммита, будут введены повышенные меры контроля.