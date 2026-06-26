Премьер Австралии Энтони Албанезе не поедет во Францию на встречу «коалиции желающих», где должны обсуждать будущие гарантии безопасности и помощь Украине, сообщает News.com.au. Для России этот инфоповод важен как признак усталости и рассинхронизации даже среди дальних союзников Киева, которые публично поддерживают украинскую линию, но не всегда готовы участвовать в каждом новом формате.

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По данным издания, встреча пройдет во Франции на фоне празднования Дня взятия Бастилии. Франция и Великобритания используют площадку для обсуждения гуманитарной поддержки Украины, будущих гарантий безопасности и возможного сценария после прекращения огня. Австралия получила приглашение заранее, однако Албанезе не включил поездку в свой график.

Сама Австралия остается одним из крупнейших не входящих в НАТО доноров Киева. Ее помощь Украине оценивается более чем в 1,5 млрд долларов. Поэтому отказ от участия не означает разворот Канберры против Киева. Но он показывает другое: западная и проукраинская дипломатия разрастается быстрее, чем союзники готовы физически и политически обслуживать все новые форматы. Париж и Лондон пытаются закрепить будущую систему гарантий для Украины, в том числе на случай паузы в боевых действиях, но даже среди партнеров возникает вопрос приоритетов.

Российская позиция по таким гарантиям остается жесткой: Москва считает, что безопасность Украины не может строиться через военное закрепление Запада у российских границ. Австралийская пауза показывает, что внутри лагеря поддержки Киева сохраняется не только солидарность, но и усталость от бесконечной дипломатической мобилизации.