Пока вы не уснули: введение режима ЧС в Крыму и Севастополе и смерть Сергея Иванова

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В Крыму и Севастополе вводят режим ЧС

© Станислав Красильников/ТАСС

В Крыму и Севастополе одновременно введут режим чрезвычайно ситуации регионального масштаба. Об этом сообщили глава Крыма Сергей Аксенов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"Совместно с губернатором города Севастополя Михаилом Владимировичем Развожаевым принято решение о подписании указов о введении в Республике Крым и городе Севастополе режима чрезвычайной ситуации регионального характера", - написал Аксенов.

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Умер экс-министр обороны Сергей Иванов

© Владимир Смирнов/TACC

Умер бывший министр обороны, экс-спецпредставитель президента РФ Сергей Иванов. Об этом сообщает «Единая Лига ВТБ», почетным президентом которой являлся экс-министр.

Иванов ушел из жизни в возрасте 73 лет. Причина его смерти в публикации не уточняется.

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Лавров ответил на слова Рубио о несогласии в Анкоридже

Заявления госсекретаря США Марко Рубио об отсутствии договоренностей по урегулированию на Украине в ходе встречи лидеров РФ и США в Анкоридже вызывают вопросы, говорить об этом "не очень изящно".

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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В МИД Украины оценили вероятность участия Белоруссии в конфликте

Украина исходит из того, что Белоруссия не станет участником конфликта с Россией. Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига, сообщает Новини.Live.

«Мы не ожидаем их участия в войне. Мы исходим из того, что они не будут вовлечены в этот конфликт. Но Украина будет зеркалить, и в Минске это понимают», — сказал он.

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Иран резко ответил на требование США по Ормузскому проливу

Иран и Оман определяют условия для управления судоходства в Ормузском проливе. Об этом заявили в МИД Исламской Республики, передает IRNA.

«МИД Ирана (...) отмечает, что Ормузский пролив находится в пределах территориальных вод двух прибрежных государств — Ирана и Омана, и то, что было согласовано в пункте 5 меморандума о прекращении войны [с США], будет основой для управления судоходством в этом проливе», — подчеркивается в ведомстве.

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«Больная на голову»: фон дер Ляйен досталось за пост о «российских дронах»

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен столкнулась с критикой из-за своих обвинений в адрес России, рассказало РИА Новости. Возмущение интернет-пользователей вызвали слова фон дер Ляйен о «российских дронах».

Речь идет о публикации фон дер Ляйен, в которой глава ЕК заявила о приближении боевых действий к «порогу» Евросоюза. Она обвинили Россию в «недавних вторжениях беспилотников».

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Названа главная цель объявленной Зеленским 40-дневной операции

Доцент кафедры политического анализа РЭУ имени Георгия Плеханова, военный эксперт Александр Перенджиев в беседе с «Ридусом» назвал основную цель объявленной накануне главой Украины Владимиром Зеленским 40-дневной операции Службы безопасности Украины. По его мнению, это окажется Белоруссия.

«Наверняка объявленный Зеленским план разработан НАТО. Уверен, что Крым не станет главным направлением удара. Скорее всего, речь идет о Белоруссии. Целью Запада является остановка наступления Вооруженных сил РФ путем ударов по Белоруссии и Калининградской области», — порассуждал он.

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Иностранный банк объявил, что разрывает финансовые связи с Россией

Один из крупнейших банков Лаоса, JDB, сообщил о том, что окончательно прекращает ряд операций, связанных с российскими финансовыми инструментами. В частности, банк перестает принимать платежи в рублях и обслуживать операции по картам «Мир».

Банк перечислил меры по разрыву связей с финансовой системой России. Он в частности: прекращает обработку операций по картам «Мир», останавливает коммерческие отношения с Национальной системой платежных карт (НСПК), оператором карт «Мир», больше не проводит расчеты в рублях, а также в любых других валютах санкционных юрисдикций, прекращает отношения с финансовыми учреждениями, находящимися под санкциями, отключается от Системы передачи финансовых сообщений (СПФС).

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Директор Серова отреагировал на шокирующие слухи о певце

Ранее в прессе писали, что 75-летнему музыканту запретили дальние перелеты. Из-за этого Александр якобы отменил выступление в Таиланде.

Сегодня днем в прессе поползли тревожные слухи о здоровье Александра Серова. Журналисты, ссылаясь на свои источники, заявили, что музыканту якобы запретили дальние перелеты. Сообщалось, что у него проблемы с сосудами на ногах — может даже оторваться тромб. Именно из-за этого Серов уже отменил гастроли в Таиланде, Марокко и Израиле.

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Появился вирус, крадущий «Госуслуги»

Мошенники начали массово распространять вредоносные программы под видом «защищенных» мессенджеров, которые могут похищать данные пользователей, включая доступ к банковским приложениям и аккаунтам на «Госуслугах». Об этом «Газете.Ru» рассказал кандидат технических наук, доцент кафедры геоинформационных систем РТУ МИРЭА Алексей Двилянский.

По его словам, только за апрель 2026 года специалисты выявили более 4,7 тыс. фишинговых сайтов, предлагающих установить поддельные приложения для обмена сообщениями. Злоумышленники создают копии страниц популярных мессенджеров или запускают полностью фейковые сервисы, позиционируя их как единственный безопасный способ общения в России.

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