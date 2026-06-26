Сотни погибших и запреты: зарубежные СМИ о рекордной жаре в Европе

В Великобритании и Франции установлены новые температурные рекорды, смертоносная волна жары охватила большую часть Европы. Какие запреты установили власти, чтобы уменьшить число смертей из-за жаркой погоды, разбирались зарубежные СМИ, самые интересные статьи которых в материале «Рамблера».

Ранее в Европе был зафиксирован резкий рост цен на электроэнергию на фоне аномальной жары. В Германии и Великобритании средние июньские цены движутся к самым высоким показателям с 2022 года. Во Франции электричество стало самым дорогим за июнь за последние три года. Основная причина — массовое включение кондиционеров на фоне снижения предложения. В Великобритании оператор NESO выпускал предупреждение о возможном дефиците мощности в 1,4 ГВт.

По данным Всемирной метеорологической организации ООН, в течение следующих двух недель аномальная жара распространится на значительную часть Западной, Центральной и Южной Европы, пишет Axios.

При этом во Франции уже была зафиксирована самая жаркая ночь за всю историю наблюдений: средняя температура по стране составила 38,5 °C. А в городе Паллуо был зафиксирован «самый жаркий день за всю историю наблюдений», здесь воздух прогрелся до 43,8 °C. В Великобритании же второй день подряд фиксируется новый рекорд максимальной температуры для июня, она достигла 36,7 °C.

«Испанские власти сообщили о, по меньшей мере, 212 смертях, связанных с жарой. Пять смертей, связанных с жарой, были зарегистрированы в Италии. Во Франции сообщалось о 40 случаях утопления из-за купания без присмотра», — говорится в статье.

Жара в Германии привела к отмене ряда спортивных мероприятий. Во многих городах, включая Берлин, Гамбург и Кельн, власти выкладывают карты климатических убежищ, где можно переждать жару, отмечая в качестве них библиотеки, музеи, церкви, тенистые парки и питьевые фонтанчики. При этом из-за жаркой погоды отделения неотложной помощи в больницах работают на пределе своих возможностей, пишет Tagesschau.

Переполнены и парижские больницы, как и многие другие по всей Франции, некоторых пациентов лечат в коридорах. Министр здравоохранения Франции Стефани Рист заявила, что за 24 часа служба скорой помощи в Париже зафиксировала в четыре раза больше случаев остановки сердца, чем обычно, отмечает The Guardian.

На этом фоне французская полиция расценила ряд развлекательных мероприятий как «серьезную угрозу здоровью», они были отменены или перенесены. Также в столице Франции из-за рекордной жары запретили употребление алкоголя в общественных местах.

Исследователи из World Weather Attribution пришли к выводу, что температура во Франции, Германии, Италии, Испании и на юге Британии на 5–12 °C выше средних сезонных значений, пишет Bloomberg.

При этом волна жары, обрушившаяся на Европу, была бы практически невозможной без изменения климата, отмечает британская газета Financial Times.

«Если быстро не сократить выбросы парниковых газов, Европа будет вспоминать свой самый жаркий период как необычно прохладный», — заявила профессор климатологии Имперского колледжа Лондона Фридерике Отто.

Ученые прогнозируют, что жара будет только усиливаться, при этом температура воздуха летом растет быстрее, чем инфраструктура способна с этим справляться.