Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что «глобалистские» структуры Европы превратили Украину в «крупнейший очаг неонацизма». Об этом сообщает РИА Новости.

Хренин выступил 26 июня на Международном антифашистском конгрессе в Минске. Ключевыми темами конгресса стали борьба с распространением фашистских и нацистских идей, укрепление международной безопасности и защита исторической правды.

По мнению Хренина, Киев совершает преступления при молчаливом согласии большинства европейских правительств. Министр обвинил украинское руководство в совершении терактов против мирного населения и гражданской инфраструктуры России, а также в масштабной дискриминации собственных граждан по этническому и религиозному признакам. Он сравнил действия Киева с политикой украинских националистов прошлого.

«Фактически действует так же, как действовали его идейные кумиры - агрессивные украинские националисты - в 30-х - 40-х годах прошлого века, предавшие своих соотечественников и верно служившие их поработителям», - подчеркнул Хренин.

Глава Минобороны Белоруссии отметил, что эту преемственность в Киеве пытаются закрепить на государственном уровне. По его мнению, это выражается в том числе в торжественном перезахоронении останков коллаборационистов.

Хренин подчеркнул, что угроза не ограничивается пределами одной страны. По его словам, украинские этнонационалистические группировки уже действуют в Польше, странах Балтии и других государствах Евросоюза.

Министр добавил, что европейские власти взращивают собственных ультраправых радикалов для контроля внутренней безопасности и противостояния украинским националистам. Хренин добавил, что подобные заигрывания с радикальным национализмом несут прямую угрозу для Европы.