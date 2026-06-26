На волосок от катастрофы. В небе США фиксируют сотни опасных сближений ежедневно

В США нарастает обеспокоенность уровнем безопасности в воздушном пространстве: по данным авиационных экспертов, опасные сближения самолетов происходят гораздо чаще, чем сообщают СМИ.

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Как рассказал генеральный директор Международного консультативно-аналитического агентства "Безопасность полетов" Сергей Мельниченко, об этом заявили на только что прошедших слушаниях в подкомитете Сената по торговле, авиации, космосу и инновациям. Тема заседания - "На волосок от катастрофы: повышение безопасности в национальной системе воздушного пространства".

- Ключевым спикером стал Крис Сунуну, генеральный директор и президент ассоциации Airlines for America (A4A), - говорит Сергей Мельниченко. - Он прямо указал на разрыв между публичным восприятием рисков и реальной статистикой: по его словам, ежедневно в небе США фиксируются сотни опасных сближений, а общее число таких инцидентов "в тысячи раз больше", чем тех, что попадают в заголовки.

Недавний случай в международном аэропорту Логан в Бостоне наглядно показал, насколько тонкой может быть грань между штатной посадкой и катастрофой. Экипаж Delta Air Lines был вынужден уйти на второй круг: система предупреждения о столкновении (TCAS) подала сигнал, когда до самолета American Airlines оставалось всего 300 футов. Быстрая реакция пилотов и работа автоматики предотвратили ЧП.

Проблема не сводится к единичным эпизодам. В перегруженных аэропортах риски особенно высоки. Так, по данным сенатора Джерри Морана, только в Национальном аэропорту имени Рональда Рейгана в Вашингтоне за три года зафиксировано около 15 000 опасных ситуаций. Ситуация в этом хабе остается в центре внимания после трагедии в январе 2025 года - столкновения рейса 5342 с армейским вертолетом Black Hawk.

Статистика Федерального авиационного управления (FAA) подтверждает серьезность вызовов, - подчеркивает эксперт. На портале ведомства ведется учет инцидентов с заходом на посадку, в том числе по категориям серьезности.

В 2026 году уже зарегистрировано три инцидента "категории А" - самых опасных. Для сравнения: в 2025‑м их было четыре, в 2024‑м - два. При этом наметился позитивный тренд: общее число подобных происшествий на миллион взлетов и посадок снизилось с 30 в 2025 году до 25 в 2026‑м. Однако отдельные катастрофы по-прежнему происходят. Яркий пример - происшествие 22 марта в аэропорту Ла‑Гуардия: Bombardier CRJ900 авиакомпании Air Canada Express при заходе на посадку врезался в пожарную машину, которой разрешили пересечь ВПП.

Власти и отрасль пытаются усилить защиту. Министерство транспорта США вкладывает миллиарды долларов в модернизацию систем безопасности после серии резонансных ЧП.

FAA ставит амбициозную цель - достичь "нулевого уровня" инцидентов. Среди конкретных мер - внедрение новых технологий и программ безопасности на ВПП, а также обязательное оснащение воздушных судов системой ADS‑B In к 2031 году.

Однако, как отмечает Тодд Хауптли, президент Американской ассоциации руководителей аэропортов, одной техники недостаточно. Главная уязвимость - в разрыве коммуникаций: пилоты, диспетчеры и аэропорты "не получают всей информации", необходимой для полной картины воздушной обстановки. Именно устранение этого пробела может стать ключевым шагом к снижению числа опасных инцидентов.