Почему Швейцария 57 лет отказывалась вступать в ООН

Представьте, что вы десятилетиями сдаете квартиру организации, от которой отказываетесь принимать членскую карточку. Именно так выглядело положение Швейцарии на карте мировой политики — и у нее были для этого очень весомые причины. Подробнее — в материале «‎Рамблера».

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Женева без членства

В Женеве находится Дворец Наций — европейская штаб-квартира ООН. Здесь ежегодно проходит более 10 000 совещаний. Здесь же работают штаб-квартиры ВОЗ, МОТ, УВКБ и десятков других международных организаций. И все это — на территории страны, которая 57 лет официально не была членом ООН.

ООН основана 24 октября 1945 года. Швейцария вступила в нее 10 сентября 2002 года. Между этими датами государство, являвшееся одной из главных площадок международной дипломатии, оставалось сторонним наблюдателем. Путь страны к членству был одним из самых долгих и противоречивых в истории организации.

Откуда взялся нейтралитет?

Чтобы понять, почему Швейцария так долго держалась в стороне, нужно вернуться в 1815 год. На Венском конгрессе карту Европы перекроили заново — после наполеоновских войн. Великие державы официально признали и гарантировали вечный нейтралитет Швейцарии. Так, страна обязалась не участвовать ни в каких войнах, а взамен получала гарантию неприкосновенности границ. Согласно Федеральному департаменту иностранных дел Швейцарии, именно с того момента нейтралитет стал частью государственной идентичности.

С тех пор Швейцария не вступала в военные союзы и не участвовала ни в одной из мировых войн. К санкциям, требовавшим выбора чьей-то стороны, тоже не присоединялась. Страна создала репутацию универсального посредника.

Парадокс Женевы

В 1863 году именно в Женеве Анри Дюнан основал Международный комитет Красного Креста. Город стал неформальной столицей мировой дипломатии задолго до появления ООН.

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Когда в 1919 году создали Лигу Наций, штаб-квартиру разместили тоже в Женеве. Изначально Дворец Наций построили специально для нее — строительство шло с 1929 по 1936 год. Сегодня это один из крупнейших дипломатических комплексов в мире. После роспуска Лиги Наций в 1946 году ООН унаследовала и здание, и статус города. Швейцария предоставила землю, инфраструктуру и привилегии — но в состав организации не вошла.

Формально Швейцария участвовала в работе десятков специализированных агентств ООН и без полноправного членства. Как объясняет Федеральный департамент иностранных дел, швейцарцы платили взносы, принимали делегации, обеспечивали безопасность. И при этом не имели права голоса в Генеральной Ассамблее.

Почему Швейцария отказывалась вступать в ООН?

Официальная позиция швейцарского правительства ссылалась на то, что устав ООН предусматривает коллективную безопасность. Это значит — обязанность участвовать в санкциях и, теоретически, в военных действиях против агрессора, что является прямым противоречием нейтралитету.

Отдельный камень преткновения — Совет Безопасности. Пять постоянных членов с правом вето. Швейцария подчеркивала, что решения СБ могут диктоваться интересами великих держав, а не универсальными ценностями — и это ставило бы ее в политически неудобное положение.

Было место и для прагматизма. Без членства страна уже получала все практические выгоды: налоговые поступления, рабочие места, международный престиж. Многие швейцарцы просто не понимали, зачем платить политическую цену за то, что и так есть.

Провальный референдум 1986 года

Первую попытку вступить в ООН Швейцария предприняла в 1986 году. Парламент одобрил инициативу и вынес вопрос на референдум.

Результат оказался разгромным: 75,7 процентов проголосовали против. По данным Swissinfo, главные мотивы — страх утратить нейтралитет и нежелание финансировать организацию, которую критиковали за бюрократию. Плюс консервативная инерция: если все работает, зачем что-то менять? Вопрос закрыли почти на два десятилетия.

Что изменилось к 2002 году?

К началу 2000-х политический климат в Швейцарии сдвинулся. Холодная война закончилась. ООН провела ряд успешных миротворческих операций. В связи с этим концепция нейтралитета в изменившемся мире требовала переосмысления. Сторонники членства указывали: оставаясь вне ООН, Швейцария лишает себя голоса там, где формируются правила международного порядка.

3 марта 2002 года состоялся второй референдум. Согласно официальным результатам, 54,6 процентов швейцарцев проголосовали «за» — перевес скромный, но достаточный. Важно и другое: поддержку выразили все 23 кантона. По швейцарскому законодательству это обязательное условие для подобных решений. Так, 10 сентября 2002 года Швейцария стала 190-м членом ООН.

Что получила Швейцария?

Страна получила право голоса в Генеральной Ассамблее и возможность выдвигать кандидатов в международные структуры. В 2022 году Швейцарию впервые в истории избрали непостоянным членом Совета Безопасности ООН — на срок 2023–2024 годов.

Сегодня в Женеве работают около 40 международных организаций и более 750 НКО. Ежегодно город принимает свыше 3 000 международных конференций. Дворец Наций — второй по значимости узел ООН после Нью-Йорка.

А для ООН присоединение Швейцарии стало скорее символическим завершением долгой истории. Крупнейшая европейская площадка организации наконец стала ее частью.

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