В Европе спрогнозировали аномальную жару для 193 млн человек

Порядка 193 млн человек столкнутся в субботу с экстремальной жарой в Европе на фоне аномально высоких температур, пишут западные СМИ.

«По меньшей мере 193 млн человек по всей Европе, как ожидается, столкнутся в субботу с температурой воздуха выше плюс 35 градусов», – говорится в сообщении France Press.

Тем временем во Франции блогеры публикуют ролики, где жарят яичницу с беконом прямо на раскаленных солнцем подоконниках, отмечает канал 360.

Как сообщает , страна переживает одну из самых сильных волн жары за всю историю наблюдений. Метеослужба Meteo-France зафиксировала 24 июня среднюю температуру на уровне 38,5 градуса, а в Париже столбики термометров поднялись до плюс 40,3 градуса.

Спасаясь от зноя, люди купаются в Сене и других водоемах, где это запрещено. Из-за нарушений правил безопасности число утонувших во Франции достигло 50 человек.

Как писала газета ВЗГЛЯД, средняя максимальная температура на территории Франции достигла 38,2 градуса Цельсия.

Метеорологи зафиксировали в стране более 170 температурных рекордов.

Беспрецедентный зной в европейских странах унес жизни более 200 человек.