«Больная на голову»: фон дер Ляйен досталось за пост о «российских дронах»

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен столкнулась с критикой из-за своих обвинений в адрес России, рассказало РИА Новости. Возмущение интернет-пользователей вызвали слова фон дер Ляйен о «российских дронах».

Речь идет о публикации фон дер Ляйен, в которой глава ЕК заявила о приближении боевых действий к «порогу» Евросоюза. Она обвинили Россию в «недавних вторжениях беспилотников».

Один из пользователей в комментариях к посту назвал фон дер Ляйен «больной на голову».

«Вы имеете в виду вторжения украинских дронов???», - спросил другой.

«Украинские дроны по пути в Санкт-Петербург магическим образом превращаются в российские дроны», - отметил еще один комментатор.

«Чьи дроны, <…>? Происхождение. Назови! Вы - доктор Геббельс нашего времени со своей вечной ложью, фейками и промыванием мозгов жителям Запада», - написал один из пользователей.

Также комментаторы обвинили фон дер Ляйен в разжигании страха и ненависти в европейском обществе и призвали ее уйти в отставку.