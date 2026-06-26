«Немыслимая чистка» Трампа: по ЦРУ нанесен «ужасающий удар»

Назначенный президентом США Дональдом Трампом и. о. главы Национальной разведки США Билл Пульте занимается активной чисткой в ведомстве, которую уже окрестили «резней» и «погромом». Что происходит в США, разбирался в своей статье для РИА Новости политтехнолог, политолог-международник Дмитрий Бавырин.

Ранее директор Национальной разведки США Тулси Габбард объявила о своей отставке. В письме на имя президента Дональда Трампа она объяснила свое решение тяжелой болезнью мужа и необходимостью быть рядом с ним в это сложное для семьи время.

Политолог Дмитрий Бавырин обратил внимание на то, что на место Габбард, которая начинала службу в медицинской роте во время войны с Ираком, участвовала в миссиях на Ближнем Востоке и в Африке и «показала себя принципиальным противником всех внешних военных интервенций США», был назначен Билл Пульте. При том, что изначально он занимал «скучный пост» главы агентства по финансированию жилстроительства.

«После его назначения свои посты потеряли более 50 высокопоставленных сотрудников. В СМИ это называют «немыслимой чисткой», «резней» и «погромом», а в конгрессе ядовито интересуются у Белого дома: как это ваш назначенец определился, кто соответствует должности, а кто нет, если до лета 2026 года не проработали в силовых структурах ни дня?», — заметил он.

При этом, по словам политолога, против Билла Пульте на этом посту выступили не только противники, но и союзники Трампа в конгрессе.

«Когда группа республиканцев все-таки прорвалась к президенту с новостями о том, что девелопер не пройдет ни под каким видом, у Трампа тоже была для гостей новость: на утверждение в конгресс вынесут кандидатуру Джея Клейтона, которого рекомендовал директор ЦРУ Рэтклифф. Но до того исполнять обязанности главы разведки будет Пульте, а сокращение аппарата — приоритет, который обозначил перед ним президент. Проще говоря, Трамп воспользовался ситуацией, чтобы разгромить разведку», — отметил эксперт.

При этом газета The New York Times уже окрестило назначение Пульте даже на короткий срок — «ужасающим ударом в самое сердце ЦРУ», после которого оно «не сможет работать эффективно».

А Дмитрий Бавырин уверен, что Дональд Трамп не пытается политизировать Национальную разведку, которую его предшественники поставили над прочими разведслужбами, включая ЦРУ, он просто «наказывает ее за отказ политизироваться в свою сторону». Бывшая глава ведомства Габбард стала сначала тем, кто не разделил милитаристские настроения Трампа, выступая против иранской кампании, а потом тем, «кто самим своим существованием напоминал ему об ошибке».

«Трамп решил, что раз не получилось сделать Нацразведку союзником, с ней разберется Билли Пульте. (…) По Трампу ведь понятно было, что он лишь по первой профессии строитель, а в политику идет как разрушитель и мститель. Теперь он разрушает то, хотел разрушить, и мстит тем, кого не жалко», — уверен эксперт.

Напомним, что директор Национальной разведки США Тулси Габбард ранее сообщила, что ее офис рассекретил данные о финансировании Вашингтоном сети из 120 биолабораторий в 30 странах, в том числе более 40 на Украине. По ее словам, некоторые украинские лаборатории могли хранить опасные патогены - возбудителей сибирской язвы, туляремии, лихорадки Эбола - в условиях боевых действий.