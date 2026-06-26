Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько считает, что власти стран ЕС хотят срочно пополнить ряды ВСУ новыми рекрутами из числа беженцев. Об этом сообщает News.ru.

По мнению Безпалько, властям стран ЕС приходится изобретать разные схемы, чтобы обойти собственные законы, защищающие украинских беженцев. Он отметил, что планы лишить убежища мужчин призывного возраста сталкиваются с жесткими юридическими барьерами.

Если европейская страна уже предоставила человеку официальный статус беженца, она не имеет права депортировать его без причины. Именно поэтому в Европе начинают искать лазейки и создавать альтернативные программы.

Одной из таких попыток Безпалько назвал программы добровольного возвращения на родину за денежное вознаграждение. Однако он уверен, что такие меры не принесут ощутимого результата, поскольку украинцы не захотят вступать в ВСУ.

«Никто в здравом уме не поедет обратно на Украину. Даже с деньгами», - подчеркнул он.

По оценке Безпалько, единственным юридически работающим решением мог бы стать отказ в приеме новых украинских беженцев.

ЕС планирует лишить украинских мужчин в возрасте от 23 до 60 лет автоматического статуса временной защиты с марта 2027 года. СМИ писали, что эта мера не должна затронуть тех украинцев, которые уже находятся на территории Евросоюза.

Швеция, Австрия и Польша поддержали идею ограничения временной защиты для украинских мужчин призывного возраста, а Эстония и Люксембург высказались против. Власти Германии выступают за продление статуса временной защиты, однако настаивают на пересмотре действующих правил.