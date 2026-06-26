Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 1-2 июля посетит Азербайджан и Армению, с властями республик она обсудит превращение этих стран в транспортный коридор из Центральной Азии в Европу. Об этом сообщила представитель Еврокомиссии Паула Пинью на брифинге в Брюсселе.

"В среду на следующей неделе Урсула фон дер Ляйен отправится на Южный Кавказ для выражения европейской поддержки. В среду она отправится в Азербайджан, где встретится с президентом этой страны, а в четверг - в Армению, где встретится с премьер-министром", - сказала Пинью.

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Она подчеркнула, что глава Еврокомиссии будет обсуждать процесс мирного урегулирования между этими странами и инвестиции ЕС в их транспортную инфраструктуру, чтобы превратить Армению и Азербайджан в "коридор из Центральной Азии в Европу".