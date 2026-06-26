Против присоединения Украины к Европейскому союзу высказались почти 60% поляков по данным опроса, который провел институт IBRiS. Поддержку этой инициативе оказали только 35,3% респондентов.

Данные исследования демонстрируют четкое разделение мнений по политическому признаку. Среди электората правящей коалиции, которую возглавляет Дональд Туск, одобрение вступления Украины в ЕС выразили 64% опрошенных. В то же время 73% сторонников оппозиционных партий, включая PiS и «Конфедерацию», выступили против членства Украины в союзе.

Украину ждет ультиматум от страны ЕС: спор лишь о степени жесткости

Ранее Центр исследований общественного мнения в Польше (CBOS) зафиксировал резкое ухудшение отношения польского общества к украинцам.