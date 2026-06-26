В Польше города отказываются принимать детей с Украины на отдых

Часть польских городов-партнеров отказалась принимать детей на отдых из Ивано-Франковской общины на фоне конфликта Киева и Варшавы. Об этом сообщило агентство РБК-Украина со ссылкой на мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива.

© Mykola Pokhodzhay/iStock.com

Градоначальник заявил, что по сравнению с предыдущими годами количество городов Польши, готовых принимать украинских детей, существенно уменьшилось. По мнению мэра Ивана-Франковска, это связано с усилением антиукраинских настроений в республике.

19 июня президент Польши Кароль Навроцкий сообщил о своем решении лишить Владимира Зеленского ордена Белого орла в связи с его решением присудить имя "героев УПА" (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в РФ) одному из подразделений ВСУ. Членов УПА в Польше считают преступниками, ответственными за убийства в 1943 году на Волыни свыше 100 тыс. польских граждан. После этого ряд украинских чиновников приняли решение отказаться от государственных наград Польши. От врученных польских орденов Белого орла также отказались трое экс-президентов Украины - Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму).

Кульминацией конфликта Киева и Варшавы стал отказ Зеленского ехать в польский Гданьск на конференцию по восстановлению Украины. Вместо него украинскую делегацию возглавила премьер-министр Юлия Свириденко.