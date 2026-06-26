Генсек СНГ оценил ситуацию на границе Белоруссии с Украиной

Ситуация на границе Белоруссии с Украиной нормальная, размещение техники на своей территории - внутреннее дело Минска. Об этом заявил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев, отвечая на вопрос ТАСС.

"Я оцениваю ее (ситуацию - прим. ТАСС) нормально. Независимо от заявления [Владимира] Зеленского, президент Беларуси [Александр Лукашенко] ответил, что это внутреннее дело Республики Беларусь, где какие вооружения размещаются. Поэтому я думаю, что этот инцидент будет урегулирован", - сказал он.

Ранее Зеленский выступил с угрозами в адрес Белоруссии, обвинив Минск в размещении некой "техники", которую Киев якобы может уничтожить.