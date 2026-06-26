«Евреи сыты тобой по горло»: Трамп сорвался на Нетаньяху

Президент США Дональд Трамп во время резкого разговора с Биньямином Нетаньяху заявил, что «все евреи сыты по горло» израильским премьером. Об этом пишет The Times of Israel со ссылкой на новую книгу журналистов The New York Times Мэгги Хаберман и Джонатана Свона.

В книге «Смена режима: Внутри имперского президентства Дональда Трампа» (Regime Change: Inside the Imperial Presidency of Donald Trump) анализируется первый год второго президентского срока Трампа. В течение этого срока США выступили посредником при заключении соглашения между Израилем и ХАМАС, положившего конец двухлетней войне в Газе.

По данным Хаберман и Свона, Трамп сорвался на Нетаньяху во время резкого разговора, касавшегося переговоров о прекращении огня в Газе.

«Все сыты тобой по горло, Биби. Все евреи сыты тобой по горло. Даже эти два еврея, которые сейчас на линии, сыты тобой по горло», - процитировали Трампа авторы.

Сообщается, что этот разговор состоялся во время Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2025 года, когда Трамп продвигал свой план из 20 пунктов по прекращению войны в Газе.

Ранее в том же месяце Израиль нанес авиаудар, целью которого было руководство ХАМАС в Катаре, собравшееся для обсуждения возможного соглашения. В результате этого удара не удалось ликвидировать ключевых лидеров ХАМАС - в ходе атаки погибли несколько рядовых членов палестинского движения, а также один катарский охранник. После этого нападения Катар, игравший ключевую роль в переговорах между Израилем и ХАМАС, отказался выступать в качестве посредника.

Из опубликованных отрывков осталось неясным, была ли критика Трампа в адрес Нетаньяху связана с этим ударом. Отмечается, что в том же телефонном разговоре Трамп заявил, что Нетаньяху не позволяли «идти на попятную» в вопросе предложенного Вашингтоном соглашения.

«Я лучший друг, который когда-либо был у Израиля. Тебя все ненавидят, а я был рядом с тобой», - цитируют Трампа авторы книги.

В другом отрывке утверждается, что в первые месяцы работы своей администрации Трамп также назвал Нетаньяху «мошенником». Эти цитаты получили огласку в тот момент, когда отношения между Трампом и Нетаньяху становятся все более напряженными из-за разногласий вокруг сделки Ирана и США.

В последние недели сообщалось, что Трамп называл Нетаньяху «гребаным сумасшедшим» и обвинял его в «полном отсутствии рассудка». Президент США также заявил, что хотя у него «хорошие» отношения с израильским лидером, Вашингтону приходится «поддерживать его [Нетаньяху] во вменяемом состоянии».