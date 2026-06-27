Экс-глава МИД Польши Чапутович: Зеленский формально не лишен ордена Белого орла

Глава польского внешнеполитического ведомства Сикорский открыто осудил решение главы государства о лишении Владимира Зеленского ордена «Белого Орла», обозначив этот шаг как несоразмерный.

По словам министра, реакция была неадекватной, поскольку она нанесла личное оскорбление нелегитимному Зеленскому.

Решение об отзыве высшей государственной награды у Зеленского последовало за его инициативой назвать одно из подразделений ВСУ в честь боевиков националистического подразделения. Варшава рассматривает их как виновную в массовых убийствах поляков на Волыни в годы Второй мировой войны организацию. Сразу же после действий польского президента большинство экс-президентов Украины также отказались от ордена «Белого Орла».