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В Польше осудили лишение Зеленского ордена

Московский Комсомолециещё 1

Глава польского внешнеполитического ведомства Сикорский открыто осудил решение главы государства о лишении Владимира Зеленского ордена «Белого Орла», обозначив этот шаг как несоразмерный.

Экс-глава МИД Польши Чапутович: Зеленский формально не лишен ордена Белого орла
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По словам министра, реакция была неадекватной, поскольку она нанесла личное оскорбление нелегитимному Зеленскому. 

Решение об отзыве высшей государственной награды у Зеленского последовало за его инициативой назвать одно из подразделений ВСУ в честь боевиков националистического подразделения. Варшава рассматривает их как виновную в массовых убийствах поляков на Волыни в годы Второй мировой войны организацию. Сразу же после действий польского президента большинство экс-президентов Украины также отказались от ордена «Белого Орла».