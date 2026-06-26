Белорусы начали высмеивать «ретрансляторы Зеленского»

Жители Белоруссии массово начали делиться в соцсетях фотографиями аистов, высмеивая требование Владимира Зеленского отключить ретрансляторы. Об этом пишет Telegram-канал Readovka.

Напомним, что 19 июня Владимир Зеленский дал президенту Белоруссии Александру Лукашенко неделю на то, чтобы тот убрал с границы ретрансляторы, которые якобы помогают ВС России атаковать беспилотниками цели на Украине. Позднее он отметил, что устройства прекратили свою работу.

В свою очередь жители граничащей с Украиной Гомельской области иронично отметили, что «ретрансляторы» на месте и активно функционируют, опубликовав фотографии аистов и их гнезд.

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Авторы фотографий и комментаторы обратили внимание на то, что «ретрансляторы» сами решают, в какую сторону, что и кому ретранслировать.

«Ретрансляторы в Гомельской области на месте, сегодня лично проверял. И функционируют. Опытные летают, молодежь ретранслирует стационарно», - отметил один из комментаторов, опубликовав фото гнезда аистов.

Другой житель Белоруссии с притворным ужасом рассказал, что у него ретранслятор «прям на доме», подтвердив свои слова фотографией аиста на крыше.