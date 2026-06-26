Украина усилиями европейских глобалистских структур превращена в крупнейший очаг неонацизма.

Об этом на IV Международном антифашистском конгрессе заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин, сообщает РИА Новости.

По его словам, при молчаливом согласии большинства европейских правительств киевские власти совершают теракты против мирного населения и гражданской инфраструктуры России, а также проводят дискриминацию собственных граждан по этническому и религиозному признакам.

«В крупнейший очаг неонацизма усилиями глобалистских европейских структур превращена Украина», — заявил Хренин.

Министр также выразил мнение, что украинские власти пытаются закрепить эту идеологию на государственном уровне, а украинские националистические группы, по его утверждению, ведут криминальную деятельность в Польше, странах Балтии и ряде других государств Евросоюза.

По словам Хренина, европейские государства не противодействуют распространению неонацизма, а, напротив, способствуют усилению ультраправых радикальных движений, что, как он считает, создаёт всё большую угрозу для самой Европы.

Ранее советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета по подготовке и проведению Петербургского международного юридического форума Антон Кобяков заявил, что Европейский союз приближает свой конец, делая выбор в пользу неофашизма.