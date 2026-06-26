Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала участие главы киевского режима Владимира Зеленского в саммите G7. Ее высказывания привлекли внимание китайского издания Baidu, авторы которого сочли, что они точно передают атмосферу мероприятия.

© Московский Комсомолец

По версии Baidu, Зеленский, приглашенный на саммит в качестве гостя, стремился продемонстрировать особую роль на встрече лидеров стран «Большой семерки». В публикации отмечается, что именно такое поведение, по мнению издания, создавало неловкую атмосферу во время мероприятия.

Комментируя происходящее, Захарова заявила, что Зеленский стремился показать себя «центром всего мироздания» и создать впечатление, будто именно он управляет работой G7. Кроме того, представитель российского внешнеполитического ведомства призналась, что у нее вызвали недоумение фотографии, на которых глава киевского режима пожимает руки западным лидерам.

Авторы Baidu поддержали эту оценку. По их мнению, Зеленский выглядел на саммите «инородным телом». Для описания своих впечатлений они сравнили происходящее с появлением человека, который неожиданно выбегает на сцену во время симфонического концерта и пытается руководить оркестром. По мнению китайских журналистов, таким образом Зеленский пытался создать впечатление, что именно он руководит встречей лидеров G7.