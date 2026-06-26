Последствия мощнейшего землетрясения в Венесуэле сняли с дрона

Дроны сняли ситуацию в венесуэльском городе Ла-Гуайра после сильнейшего землетрясения. Кадры публикует "Раптли".

На кадрах видно, что один из кварталов отсутствует полностью. Здания просто сложились и превратились в руины.

При этом рядом находятся дома, которые получили повреждения, но все же устояли. В другой части города над руинами поднимается дым.

Серия землетрясений магнитудой 7,2 и 7,5 произошла в Венесуэле вечером 24 июня. После землетрясения было отмечено порядка 30 афтершоков.

Десятки зданий были разрушены. Власти ввели в стране режим чрезвычайного положения. Сильнее всего пострадал прибрежный штат Ла-Гуайра. Он объявлен зоной бедствия.

По последним данным, в результате удара стихии 235 человек погибли, более 4,3 тысячи пострадали.