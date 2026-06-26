«Дамоклов меч» над фон дер Ляйен: суть скандала с тайным чатом Зеленского объяснили

«Дамоклов меч» над фон дер Ляйен: политолог объяснил суть скандала с тайным чатом Зеленского
Международный эксперт в области безопасности, доктор политических наук Александр Гусев прокомментировал скандал вокруг тайной переписки между президентом Украины Владимиром Зеленским и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. По мнению политолога, сам факт существования закрытого чата для обсуждения насущных вопросов не является чем-то из ряда вон выходящим в условиях текущей политической ситуации. Однако ключевым и, по сути, единственным предметом обсуждения в этой переписке, по его оценке, были деньги.
Гусев связывает утечку информации о чате с растущим давлением на саму Урсулу фон дер Ляйен, над которой, по его словам, «висит дамоклов меч» угрозы отставки. Эксперт считает, что её переутверждение на посту после выборов в Европарламент не сняло напряжённости, так как внешняя политика главы ЕК вызывает недовольство во многих европейских столицах. Он прогнозирует, что её уход с поста может произойти уже в течение 2026 года.
Содержание переписки, по убеждению Гусева, касалось исключительно финансовых вопросов, в частности, выделения Украине 45,5 миллиарда евро за счёт замороженных российских активов.
«Что Зеленский требует от Урсулы фон дер Ляйен? Деньги, понимаете? Деньги — вот главное, это они и обсуждали. Чат приватный, закрытый, как говорят для своих, поэтому других людей там нет. Не думаю, что они там объяснялись друг другу в любви», — иронично заметил эксперт в интервью для Life.ru.