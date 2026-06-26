Руководитель Офиса главы киевского режима Кирилл Буданов* (лицо, включенное в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в рамках пресс-конференции в Киеве затронул тему перспектив двусторонних отношений между Киевом и Москвой после завершения боевых действий.

По словам Буданова*, географическая близость двух государств — это неизбежный геополитический фактор, с которым украинской стороне в любом случае придется считаться в долгосрочной перспективе.

При этом он подчеркнул, что ключевой задачей на текущий момент остается прекращение огня и урегулирование конфликта, тогда как любые рассуждения о дальнейшей модели сосуществования он назвал преждевременными и лишенными практической основы.

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Кроме того, в ходе того же мероприятия глава офиса Зеленского сообщил о своем решении вернуть Золотой офицерский крест ордена «За заслуги перед Польшей». Данный жест стал симметричным ответом на недавнее решение польского президента Кароля Навроцкого о лишении Владимира Зеленского ордена Белого орла.

* внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.