В России оценили способность Польши сорвать евроинтеграцию Киева

Политолог Богдан Безпалько в разговоре с Рамблером высказался об охлаждении отношений между польскими и украинскими властями, а также прокомментировал призыв лидера польской консервативной партии «Право и справедливость» (PiS) Ярослава Качиньского заблокировать переговоры о членстве Украины в ЕС, отметив, что за историческими спорами скрывается нежелание европейских элит получить сильного экономического конкурента и «черную дыру» для субсидий.

Газета Financial Times (FT) ранее сообщила, что Качиньский призвал действующие власти страны заблокировать переговорный процесс о членстве Украины в Евросоюзе. Свое заявление политик приурочил к открытию в Гданьске международной конференции по восстановлению Украины, добавив, что намерен вернуть Киеву врученную ему ранее награду в знак протеста против политики украинских властей.

Анализируя глубинные причины резкого недовольства Варшавы действиями соседа, политолог указал на укоренившийся в польском сознании патернализм, который теперь сталкивается с нежеланием Киева идти на компромиссы в вопросах общей трагической истории.

Поляки привыкли видеть в украинцах младших братьев по борьбе с Россией. Но когда эти "младшие братья" проявляют строптивость и героизируют людей, которые когда-то уничтожали поляков, это противоречит идеологии Ярослава Качиньского и его отношению к Киеву. Действительно, сейчас данные противоречия могут вылиться в блокирование переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Богдан Безпалько Политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ

По словам эксперта, за громкими историческими обидами скрываются куда более прагматичные финансовые опасения европейских государств, для которых появление сильного конкурента в аграрном секторе выглядит пугающей перспективой.

«Помимо идеологии, есть экономические причины: польские и европейские элиты не хотят вступления Украины в ЕС, так как она составит жесткую конкуренцию местным аграриям, что уже показал кризис с украинским зерном. К тому же для руководства Евросоюза Украина сегодня — это "черная дыра", требующая колоссальных и безвозвратных субсидий на восстановление разрушенной инфраструктуры и экономики. Исторические споры — лишь удобный повод, чтобы заморозить эти переговоры».

Оценивая перспективы блокировки Киева на пути в Брюссель, эксперт отметил, что у Варшавы есть все юридические рычаги для этого, причем в своем решении Польша вряд ли останется в изоляции.

Последствия конфликта Украины и Польши раскрыли

«Варшава, как и Будапешт, превращает подобные вопросы в предмет торга, поэтому процесс затянется очень надолго. Хороший пример — Турция, которую десятилетиями держали в кандидатах, пока она сама не отказалась от этой идеи. Для блокировки Киева достаточно одного голоса против, и Польша вполне может объединиться со Словакией и Венгрией, которая тоже выступает против расширения ЕС за счет Украины».

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